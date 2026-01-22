L’Or du Temps Atelier de nœuds marins avec la SNSM Le Palais Royan Événements Royan
L’Or du Temps Atelier de nœuds marins avec la SNSM Le Palais Royan Événements Royan mardi 17 février 2026.
L’Or du Temps Atelier de nœuds marins avec la SNSM
Le Palais Royan Événements 42 avenue des Congrès Royan Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-02-17
fin : 2026-02-21
Date(s) :
2026-02-17
Atelier de nœuds marins avec les sauveteurs en mer.
.
Le Palais Royan Événements 42 avenue des Congrès Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00 contact@royanatlantique.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Sea knot workshop with lifeguards.
L’événement L’Or du Temps Atelier de nœuds marins avec la SNSM Royan a été mis à jour le 2026-01-20 par Royan Atlantique