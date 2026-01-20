L’Or du Temps Atelier noeuds marins Les nœuds de Marsala Le Palais Royan Événements Royan
Le Palais Royan Événements 42 avenue des Congrès Royan Charente-Maritime
Début : 2026-02-18 14:30:00
fin : 2026-02-18 17:30:00
2026-02-18
Animation et confection de nœuds décoratifs et utiles, avec les nœuds de Marsala.
Le Palais Royan Événements 42 avenue des Congrès Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00 contact@royanatlantique.fr
English :
Entertainment and decorative and useful knotmaking, with Marsala knots.
