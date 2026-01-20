L’Or du Temps Atelier noeuds marins Les nœuds de Marsala Le Palais Royan Événements Royan

L’Or du Temps Atelier noeuds marins Les nœuds de Marsala

Le Palais Royan Événements 42 avenue des Congrès Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18 14:30:00

fin : 2026-02-18 17:30:00

Date(s) :

2026-02-18

Animation et confection de nœuds décoratifs et utiles, avec les nœuds de Marsala.

.

Le Palais Royan Événements 42 avenue des Congrès Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00 contact@royanatlantique.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Entertainment and decorative and useful knotmaking, with Marsala knots.

L’événement L’Or du Temps Atelier noeuds marins Les nœuds de Marsala Royan a été mis à jour le 2026-01-20 par Royan Atlantique