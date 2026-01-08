L’Or du Temps, c’est l’histoire d’un territoire, le nôtre Le Palais Royan

L’Or du Temps, c’est l’histoire d’un territoire, le nôtre

Le Palais 42 Avenue des Congrès Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-16

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-16

Diffusion du film “L’Or du Temps”, d’une durée de 25 minutes, plongée immersive dans l’histoire du pays royannais. Il retrace son évolution de la période néolithique à nos jours, en dévoilant ses richesses naturelles et son patrimoine culturel.

Le Palais 42 Avenue des Congrès Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 23 00 00 accueil.pdc@royanatlantique.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

Broadcast of the 25-minute film L?Or du Temps , an immersive dive into the history of the Royannais region. It traces its evolution from the Neolithic period to the present day, revealing its natural riches and cultural heritage.

