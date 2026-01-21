L’or du Temps Erick Mouton Rencontre littéraire Le Palais Royan Événements Royan
L’or du Temps Erick Mouton Rencontre littéraire Le Palais Royan Événements Royan vendredi 20 février 2026.
L’or du Temps Erick Mouton Rencontre littéraire
Le Palais Royan Événements 42 avenue des Congrès Royan Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-20 14:30:00
fin : 2026-02-20 16:00:00
Date(s) :
2026-02-20
Rencontre littéraire autour de son livre Les aventures des pilotes de l’estuaire de la Gironde, tome 1 l’ancre empommée .
.
Le Palais Royan Événements 42 avenue des Congrès Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00 contact@royanatlantique.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Literary discussion of his book Les aventures des pilotes de l’estuaire de la Gironde, tome 1 l’ancre empommée .
L’événement L’or du Temps Erick Mouton Rencontre littéraire Royan a été mis à jour le 2026-01-21 par Royan Atlantique