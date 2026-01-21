L’or du Temps Erick Mouton Rencontre littéraire Le Palais Royan Événements Royan

L’or du Temps Erick Mouton Rencontre littéraire

Le Palais Royan Événements 42 avenue des Congrès Royan Charente-Maritime

Début : 2026-02-20 14:30:00

fin : 2026-02-20 16:00:00

Date(s) :

2026-02-20

Rencontre littéraire autour de son livre Les aventures des pilotes de l’estuaire de la Gironde, tome 1 l’ancre empommée .

Le Palais Royan Événements 42 avenue des Congrès Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00 contact@royanatlantique.fr

English :

Literary discussion of his book Les aventures des pilotes de l’estuaire de la Gironde, tome 1 l’ancre empommée .

