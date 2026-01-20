L’Or du Temps Jacques Péret Conférence sur Royan, gardien de l’estuaire Le Palais Royan Événements Royan

L’Or du Temps Jacques Péret Conférence sur Royan, gardien de l’estuaire

Le Palais Royan Événements 42 avenue des Congrès Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-19 14:30:00

fin : 2026-02-19

Date(s) :

2026-02-19

Royan est une pièce majeure de la rivière de Bordeaux , le plus grand estuaire d’Europe.

.

Le Palais Royan Événements 42 avenue des Congrès Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00 contact@royanatlantique.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Royan is a major part of the Bordeaux River , Europe?s largest estuary.

L’événement L’Or du Temps Jacques Péret Conférence sur Royan, gardien de l’estuaire Royan a été mis à jour le 2026-01-20 par Royan Atlantique