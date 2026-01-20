L’Or du Temps Jacques Péret Conférence sur Royan, gardien de l’estuaire Le Palais Royan Événements Royan
L'Or du Temps Jacques Péret Conférence sur Royan, gardien de l'estuaire Le Palais Royan Événements Royan jeudi 19 février 2026.
Le Palais Royan Événements 42 avenue des Congrès Royan Charente-Maritime
Début : 2026-02-19 14:30:00
fin : 2026-02-19
2026-02-19
Royan est une pièce majeure de la rivière de Bordeaux , le plus grand estuaire d’Europe.
Le Palais Royan Événements 42 avenue des Congrès Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00 contact@royanatlantique.fr
English :
Royan is a major part of the Bordeaux River , Europe?s largest estuary.
