L’Or du Temps Projections, expositions et animation dédiées à l’histoire maritime Le Palais Royan Événements Royan

L’Or du Temps Projections, expositions et animation dédiées à l’histoire maritime
Le Palais Royan Événements 42 avenue des Congrès Royan Charente-Maritime
Début : 2026-02-16
fin : 2026-02-21
2026-02-16
Diffusion du film d’animation historique (réalisé par le studio Dripmoon et l’Office de Tourisme Communautaire), tous les jours à 16h, 17h et 18h.
Le Palais Royan Événements 42 avenue des Congrès Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00 contact@royanatlantique.fr
English :
Showing of the animated historical film (produced by Dripmoon studio and the Office de Tourisme Communautaire), daily at 4pm, 5pm and 6pm.
