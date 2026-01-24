L’Or du Temps Projections, expositions et animation dédiées à l’histoire maritime Le Palais Royan Événements Royan

L’Or du Temps Projections, expositions et animation dédiées à l’histoire maritime

Le Palais Royan Événements 42 avenue des Congrès Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-16

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-16

Diffusion du film d’animation historique (réalisé par le studio Dripmoon et l’Office de Tourisme Communautaire), tous les jours à 16h, 17h et 18h.

.

Le Palais Royan Événements 42 avenue des Congrès Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00 contact@royanatlantique.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Showing of the animated historical film (produced by Dripmoon studio and the Office de Tourisme Communautaire), daily at 4pm, 5pm and 6pm.

L’événement L’Or du Temps Projections, expositions et animation dédiées à l’histoire maritime Royan a été mis à jour le 2026-01-21 par Royan Atlantique