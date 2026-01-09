L’Or du Temps Visite guidée Royan l’histoire de son port et des pilotes de la Gironde Le Palais Royan Evenement Royan
L’Or du Temps Visite guidée Royan l’histoire de son port et des pilotes de la Gironde
Le Palais Royan Evenement 42 avenue des Congrès Royan Charente-Maritime
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-16 14:30:00
fin : 2026-02-19 16:00:00
Date(s) :
2026-02-16 2026-02-19
On découvre le développement du port au fil des siècles, depuis les fortifications médiévales jusqu’à son évolution actuelle de port de plaisance et port de pêche en passant par l’histoire incontournable des marins d’exception les pilotes de Gironde.
Le Palais Royan Evenement 42 avenue des Congrès Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00 contact@royanatlantique.fr
English :
Learn about the port’s development over the centuries, from medieval fortifications to its present-day evolution as a yachting and fishing port, and the story of its exceptional sailors: the Gironde pilots.
