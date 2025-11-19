LOR Mohamed Lamouri, Charlie O. , Baron Retif La Mesón Marseille 1er Arrondissement

LOR Mohamed Lamouri, Charlie O. , Baron Retif

Samedi 17 janvier 2026 de 19h à 21h30. La Mesón 52 rue Consolat Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17 19:00:00

fin : 2026-01-17 21:30:00

Date(s) :

2026-01-17

LOR c’est un trio tout frais, un blaze formé avec les initiales de Mohamed Lamouri, Charlie O. et Baron Retif, trois orfèvres qui s’attaquent à des goldies, ces tubes pop inoxydables auxquels ils appliquent une touche de raï brillant et de funk précieux!

Compagnons de studio et de tournée sur les premiers disques de Lamouri, début 2026, le trio démarre ce projet fun et singulier sur cette rive de la Méditerranée, entre Marseille et le Var, avant de propager leur formule sur toutes les scènes!









Mohamed Lamouri c’est le cheb du métro, Paris ligne 2 pour être plus précis! Arrivé d’Algérie en France en 2003, les premières années il les passe à se faire connaître dans les rames où les voyageurs se prennent de sympathie pour le chanteur malvoyant qui s’accompagne d’un synthé rafistolé.







Il y partage ses compositions, mais aussi des classiques raï (ceux de l’idole Cheb Hasni notamment) et puis des tubes occidentaux des années 80 Billie Jean, Heart of Glass ou Hotel California, des standards des années FM qu’il interprète en arabe de sa voix éraillée. C’est ce répertoire qui donne l’essence du nouveau projet LOR tout juste formé avec Charlie O. (claviers pour Christophe, Katerine, Peter Von Poehl…) et Baron Retif, batteur qui a réalisé les albums de Mohamed Lamouri tournés vers le raï sentimental et ses racines algériennes.







Ici c’est un autre héritage qu’ils souhaitent explorer, avec autant d’ironie que d’amour pour ces classiques signés Stevie Wonder, Michael Jackson ou Beyoncé, un projet pensé comme une folle expérience d’appropriation culturelle inversée, une hyper world music, ou plus simplement un pied de nez fédérateur, festif mais bien décalé les trois chercheurs d’or vont en effet polir les pépites à leur manière, avec un goût pour les effets dub et un sens du groove syncopé assumé par le trio ultra disco.









Distribution:

Mohamed Lamouri Voix, percussions

Charlie O. Claviers

Baron Retif Batterie .

La Mesón 52 rue Consolat Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

LOR is a fresh trio, a blaze formed with the initials of Mohamed Lamouri, Charlie O. and Baron Retif, three goldsmiths who tackle goldies, those rustproof pop hits to which they apply a touch of brilliant raï and precious funk!

German :

LOR ist ein frisches Trio, das sich aus den Initialen von Mohamed Lamouri, Charlie O. und Baron Retif zusammensetzt, drei Goldschmiede, die sich an Goldies wagen, rostfreie Pop-Hits, denen sie einen Hauch von glänzendem Raï und kostbarem Funk verleihen!

Italiano :

LOR è un trio fresco, un tripudio formato dalle iniziali di Mohamed Lamouri, Charlie O. e Baron Retif, tre orafi che si cimentano con i golddies , quei successi pop senza tempo a cui applicano un tocco di raï brillante e di funk prezioso!

Espanol :

LOR es un trío fresco, una llamarada formada por las iniciales de Mohamed Lamouri, Charlie O. y Baron Retif, ¡tres orfebres que abordan los goldies, esos éxitos pop atemporales a los que aplican un toque de raï brillante y funk precioso!

L’événement LOR Mohamed Lamouri, Charlie O. , Baron Retif Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2025-11-19 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille