Lora Gabriel Quai des Arts Argentan

Début : 2025-10-23 20:00:00
fin : 2025-10-23 21:15:00
2025-10-23
À l’occasion de la sortie de son nouvel opus en six actes Divine Comédie , Lora Gabriel livre ses confidences intimes et ses réflexions sociétales dans une électro-pop toujours aussi pétillante.
Elle explore avec subtilité les fêlures de l’individu, qu’il soit isolé ou immergé dans le collectif, confronté à sa vulnérabilité naturelle ou aux injonctions de son environnement.
Oscillant entre mélancolie et urgence d’une prise de conscience, mais toujours dans la douceur, ses textes justes sont portés par une voix pure et des mélodies tout à la fois lumineuses et entêtantes… .
Quai des Arts 1 Rue de la Feuille Argentan 61200 Orne Normandie +33 2 33 39 69 00 contact@quaidesarts.fr
