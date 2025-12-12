L’ORANGE DE NOEL – ESPACE WE WELCOME – LAGNY SUR MARNE Lagny-Sur-Marne

L’ORANGE DE NOEL Début : 2025-12-29 à 10:30. Tarif : – euros.

Un spectacle enchanteur pour les fêtes !Pour Noël cette année, le petit Titouan n’a reçu qu’une orange. Déçu, il décide de partir à l’aventure pour rencontrer le Père Noël.Et si c’était ça son cadeau ?Un voyage plein de surprises et de rencontres incroyables ? Titouan va découvrir des univers tour à tour étranges et féériques et où il rencontrera des personnages drôles et attachants qui vont l’aider dans son périple. L’enquête de Titouan aboutira-t-elle ?Un spectacle familial à partir de 3 ans

Vous pouvez obtenir votre billet ici

ESPACE WE WELCOME – LAGNY SUR MARNE 6 RUE DU DR NAUDIER 77400 Lagny-Sur-Marne 77