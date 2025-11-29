L’ORANGE DE NOËL Saint-Mathieu-de-Tréviers

L’ORANGE DE NOËL

330 Avenue Coteaux de Montferrand Saint-Mathieu-de-Tréviers Hérault



Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

Chaque Noël, la petite Lilou reçoit de nombreux cadeaux, mais cette année, elle ne trouve qu’une orange. Surprise, elle part en Laponie pour comprendre pourquoi, traversant de nombreux pays et rencontrant des personnages étranges avant de rencontrer le Père Noël.

330 Avenue Coteaux de Montferrand Saint-Mathieu-de-Tréviers 34270 Hérault Occitanie +33 4 67 84 40 96 equipe.mediatheque@villesmdt.fr

English :

Every Christmas, little Lilou receives lots of presents, but this year all she finds is an orange. Surprised, she sets off for Lapland to find out why, crossing many countries and meeting strange characters before finally meeting Santa Claus.

