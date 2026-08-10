Informations pratiques

Verges

L’Oranger Concert de musique ancienne

château de Verges Verges Jura

Tarif : 18 – 18 – EUR

Tarif réduit

Tarif abonné

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 18:00:00

fin : 2026-09-06 21:00:00

Date(s) :

2026-09-06

Musique ancienne occitane entre France et Espagne. Airs de cour et traditions populaires du 17eme siècle.

Zuzanna Dubiszewska au traverso, Ariane Le Fourmis mezzo soprano, Layal Ramadan à la viole de Gambe, Pierre Baptiste Brioude-Dhénain au théorbe et guitare baroque

Réservations conseillées .

château de Verges Verges 39570 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 64 76 21 77 frederique.deparseval@gmail.com

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English : L’Oranger Concert de musique ancienne

L’événement L’Oranger Concert de musique ancienne Verges a été mis à jour le 2026-08-10 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION