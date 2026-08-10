L’Oranger Concert de musique ancienne Verges
dimanche 6 septembre 2026 · Verges
Informations pratiques
Verges
L’Oranger Concert de musique ancienne
château de Verges Verges Jura
Tarif : 18 – 18 – EUR
Tarif réduit
Tarif abonné
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 18:00:00
fin : 2026-09-06 21:00:00
Date(s) :
2026-09-06
Musique ancienne occitane entre France et Espagne. Airs de cour et traditions populaires du 17eme siècle.
Zuzanna Dubiszewska au traverso, Ariane Le Fourmis mezzo soprano, Layal Ramadan à la viole de Gambe, Pierre Baptiste Brioude-Dhénain au théorbe et guitare baroque
Réservations conseillées .
château de Verges Verges 39570 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 64 76 21 77 frederique.deparseval@gmail.com
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English : L’Oranger Concert de musique ancienne
L’événement L’Oranger Concert de musique ancienne Verges a été mis à jour le 2026-08-10 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION