L’Orangerie Le Restaurant Aquabella Hôtel & Spa Brunch du Jour de l’an L’Orangerie le Restaurant de l’Aquabella Hôtel & Spa Aix-en-Provence

L’Orangerie Le Restaurant Aquabella Hôtel & Spa Brunch du Jour de l’an

Jeudi 1er janvier 2026 de 12h à 14h. L’Orangerie le Restaurant de l’Aquabella Hôtel & Spa 2 Rue Des Etuves Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 65 – 65 – 65 EUR

Début : 2026-01-01 12:00:00

fin : 2026-01-01 14:00:00

2026-01-01

Un moment chaleureux, festif et délicieux à partager en famille ou entre amis pour célébrer le passage à la nouvelle année ! Brunch Festif du Nouvel An

– Entrées froides — fruits de mer, foie gras, crudités, salades composées, viandes et poissons froids…

– Plats chauds — un large choix de mets savoureux préparés avec soin pour tous les goûts.

– Plateau de fromages — une belle sélection de nos régions.

– Buffet de desserts — mignardises, salades de fruits, entremets et douceurs sucrées pour finir sur une note gourmande.

Et pour fêter la nouvelle année, une coupe de champagne est offerte à chaque convive ! .

L’Orangerie le Restaurant de l’Aquabella Hôtel & Spa 2 Rue Des Etuves Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 99 15 00

English :

A warm, festive and delicious moment to share with family and friends to celebrate the arrival of the New Year! Festive New Year’s Brunch

