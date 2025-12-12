L’Orangerie Le Restaurant Aquabella Hôtel & Spa Brunch du Jour de l’an L’Orangerie le Restaurant de l’Aquabella Hôtel & Spa Aix-en-Provence
Jeudi 1er janvier 2026 de 12h à 14h. L’Orangerie le Restaurant de l’Aquabella Hôtel & Spa 2 Rue Des Etuves Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 65 – 65 – 65 EUR
Début : 2026-01-01 12:00:00
fin : 2026-01-01 14:00:00
2026-01-01
Un moment chaleureux, festif et délicieux à partager en famille ou entre amis pour célébrer le passage à la nouvelle année ! Brunch Festif du Nouvel An
– Entrées froides — fruits de mer, foie gras, crudités, salades composées, viandes et poissons froids…
– Plats chauds — un large choix de mets savoureux préparés avec soin pour tous les goûts.
– Plateau de fromages — une belle sélection de nos régions.
– Buffet de desserts — mignardises, salades de fruits, entremets et douceurs sucrées pour finir sur une note gourmande.
Et pour fêter la nouvelle année, une coupe de champagne est offerte à chaque convive ! .
L'Orangerie le Restaurant de l'Aquabella Hôtel & Spa 2 Rue Des Etuves Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur +33 4 42 99 15 00
English :
A warm, festive and delicious moment to share with family and friends to celebrate the arrival of the New Year! Festive New Year’s Brunch
L’événement L’Orangerie Le Restaurant Aquabella Hôtel & Spa Brunch du Jour de l’an Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-12-12 par Office de Tourisme d’Aix en Provence