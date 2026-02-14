L’Orchestre de Chambre de Genève et l’Ensemble Contrechamps, Victoria Hall, Genève

L’Orchestre de Chambre de Genève et l’Ensemble Contrechamps Dimanche 15 février, 17h00 Victoria Hall

Billetterie de la Ville de Genève – Maison des Arts du Grütli, Victoria Hall (une heure avant le concert)

Chœur en Fusion

L’Orchestre de Chambre de Genève et l’Ensemble Contrechamps

Aurélien Chappuis, direction musicale

Simon Aeschimann, composition et guitare

Sébastien Cordier, percussion

Maximilian Haft, violon

Noëlle Reymond, contrebasse

Valérie Haussler (Aïda, Libre)

Stéphanie Lany (Aïda, Frite, La main dans le chapeau)

Carine Pache (Carmen)

Marc Sneiders (Carmen)

Marc Mabille (Carmen)

Pierre Vuille (Carmen)

Isabelle Juillard (Carmen)

Philippe Sudan (Épilepsie, Tous tes mots dans ma tête)

Caroline Gasser (Tous tes mots dans ma tête)

Choristes: Alexis Bavarel, Anna Brachtendorf, Lynn Devillaz, Camille Ehinger, Sylvia Faleni, Anne-Marie Fallot, Léonore Friedli, Valérie Haussler, Isabelle Juillard, Stéphanie Lany, Ágnès Lőrincz, Marc Mabille, Mélanie Macario, Brice Monnier, Carine Pache, Gabriel Paracchini, Corinne Pingeon, Patricia Rochat, Jean-Marc Schmidt, Suzanne Schuler, Marc Sneiders, Martine Strobino, Philippe Sudan, Loretta Verna, Pierre Vuille, Serge Vuille, Christine Wendler Vilchien

Chansons pour chœur et ensemble instrumental: Libre, Aïda, Epilepsie, Tous tes mots dans ma tête, La main dans le chapeau et Frite

Franz Schubert Symphonie n° 5, 1er mouvement « Allegro »

Wolfgang Amadeus Mozart Les Noces de Figaro, ouverture

Georges Bizet L’amour est un oiseau rebelle – Carmen

Pour sa 3e saison, Chœur en Fusion, créé par Contrechamps, s’allie, pour la première fois, à l’Orchestre de Chambre de Genève. Ce projet original et avant tout joyeux, dirigé par le chef d’orchestre Aurélien Chappuis depuis 2022, est conçu pour permettre à tous et à toutes, en situation de handicap ou non, de vivre une expérience musicale. Car la musique, sa pratique comme son écoute, se partage et se vit ensemble, nous emmène loin des différences parfois stigmatisantes. Pour ce concert tout à fait particulier, ce sont des compositions du Genevois Simon Aeschimann accompagnées de textes d’Aurélien Chappuis qui seront interprétées de manière à toucher un public habitué des salles de concerts ou non. Les cœurs de chacun et chacune battront à l’unisson!

Médiation

Le concert est précédé d’une médiation « Parlons musique » à la Bibliothèque de la Cité à 14h.

Ce concert est une Sortie Relax

Bienvenue!

Une sortie Relax propose un environnement détendu et rassurant, afin que chacune et chacun puisse profiter du spectacle à sa manière.

Ces représentations offrent notamment un cadre accueillant et rassurant aux personnes avec autisme, polyhandicap, handicap mental ou psychique, maladie d’Alzheimer, aux personnes ayant de la peine à rester assis-e longtemps, ainsi qu’aux parents avec de jeunes enfants.

Lors d’une sortie Relax, le concert se déroule comme d’habitude, mais les codes sont plus souples. Chacun-e peut exprimer ses émotions librement, il est possible de bouger, d’entrer ou de sortir de la salle à tout moment si nécessaire. L’équipe d’accueil est présente pendant toute la durée de la représentation pour répondre aux besoins du public.

Tarif Relax: CHF 10.– / Gratuit pour l’accompagnant-e.

Réservation: +41 22 418 62 46

Les Concerts du dimanche du Victoria Hall présentent l’Orchestre de Chambre de Genève et l’Ensemble Contrechamps pour un projet inclusif et inédit, sous la baquette d’Aurélien Chappuis.

Guillaume Collignon