« L’Orchestre » de Jean Anouilh

Théâtre de La Taupanne 2 Rue de la Taupanne 8610 CHATELLERAULT Châtellerault Vienne

Début : 2025-09-26

fin : 2025-09-26

2025-09-26 2025-10-03 2025-10-10

Un orchestre de femmes (accompagné d’un pianiste) se produit dans une ville d’eaux. Pendant le concert, les langues vont bon train, révélant les rêves, les antagonismes et les travers de chacun.

Cette tragi-comédie, haute en couleur, se joue sans complaisance mais allègrement des propos, parfois monstrueux, de cette micro-société. .

