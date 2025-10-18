« L’Orchestre » de Jean Anouilh Théâtre Blossac Châtellerault

« L’Orchestre » de Jean Anouilh Théâtre Blossac Châtellerault samedi 18 octobre 2025.

« L’Orchestre » de Jean Anouilh

Théâtre Blossac 80 boulevard Blossac Châtellerault Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-18

Date(s) :

2025-10-18

« L’Orchestre » de Jean Anouilh, Mise en scène Nelly Vila

Un orchestre de femmes (accompagné d’un pianiste) se produit dans une ville d’eaux. Pendant le concert, les langues vont bon train, révélant les rêves, les antagonismes et les travers de chacun.

Cette tragi-comédie, haute en couleur, se joue sans complaisance mais allègrement des propos, parfois monstrueux, de cette micro-société. .

Théâtre Blossac 80 boulevard Blossac Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 93 59 30 billet.tpc86@gmail.com

English : « L’Orchestre » de Jean Anouilh

German : « L’Orchestre » de Jean Anouilh

Italiano :

Espanol : « L’Orchestre » de Jean Anouilh

L’événement « L’Orchestre » de Jean Anouilh Châtellerault a été mis à jour le 2025-08-06 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne