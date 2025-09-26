L’orchestre des sapeurs-pompiers du Nord Péronne

L’orchestre des sapeurs-pompiers du Nord Péronne vendredi 26 septembre 2025.

L’orchestre des sapeurs-pompiers du Nord

Avenue de la République Péronne Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-26 20:00:00

fin : 2025-09-26

Date(s) :

2025-09-26

L’Orchestre des Sapeurs-Pompiers du Nord (OSP 59), dont le siège social est situé au 18 rue de Pas à Lille, a pour vocation prioritaire de promouvoir la pratique musicale et de participer à différents évènements et cérémonies organisées pour le compte du SDIS 59, de la sécurité civile et autorités.

L’OSP 59 a également pour objet de participer à diverses manifestations locales et cérémonies publiques et/ou patriotiques pour lesquelles son concours est demandé par les personnes publiques et ou les associations relatives à la profession de sapeur-pompier (préfectures, corps constitués, union départementale, amicales…).

Déclaré en association loi 1901 le 7 février 2024, l’orchestre se produit également, sur demande pour des concerts et festivals.

Les valeurs portées par l’OSP 59 sont celles du Corps Départemental des Sapeurs-Pompiers à savoir altruisme, solidarité, fraternité, sens du devoir, respect des institutions, engagement, civisme, laïcité, …

L’OSP 59 est composé de 38 musiciennes et musiciens. 70% de cet effectif est issu du Corps Départemental Sapeurs-Pompiers Professionnels, Sapeurs-Pompiers Volontaires, Personnels Administratifs Techniques et Spécialisés. 30% de l’effectif sont issus de la société civile. Ainsi, tous les pupitres instrumentaux sont représentés dans l’Orchestre.

L’Orchestre des Sapeurs-Pompiers du Nord (OSP 59), dont le siège social est situé au 18 rue de Pas à Lille, a pour vocation prioritaire de promouvoir la pratique musicale et de participer à différents évènements et cérémonies organisées pour le compte du SDIS 59, de la sécurité civile et autorités.

L’OSP 59 a également pour objet de participer à diverses manifestations locales et cérémonies publiques et/ou patriotiques pour lesquelles son concours est demandé par les personnes publiques et ou les associations relatives à la profession de sapeur-pompier (préfectures, corps constitués, union départementale, amicales…).

Déclaré en association loi 1901 le 7 février 2024, l’orchestre se produit également, sur demande pour des concerts et festivals.

Les valeurs portées par l’OSP 59 sont celles du Corps Départemental des Sapeurs-Pompiers à savoir altruisme, solidarité, fraternité, sens du devoir, respect des institutions, engagement, civisme, laïcité, …

L’OSP 59 est composé de 38 musiciennes et musiciens. 70% de cet effectif est issu du Corps Départemental Sapeurs-Pompiers Professionnels, Sapeurs-Pompiers Volontaires, Personnels Administratifs Techniques et Spécialisés. 30% de l’effectif sont issus de la société civile. Ainsi, tous les pupitres instrumentaux sont représentés dans l’Orchestre. .

Avenue de la République Péronne 80200 Somme Hauts-de-France accueil@hautesomme-tourisme.com

English :

The Orchestre des Sapeurs-Pompiers du Nord (OSP 59), whose head office is located at 18 rue de Pas in Lille, has as its primary vocation the promotion of musical practice and participation in various events and ceremonies organized on behalf of the SDIS 59, civil security and authorities.

The OSP 59 also aims to take part in various local events and public and/or patriotic ceremonies for which its assistance is requested by public bodies or associations relating to the firefighting profession (prefectures, constituted bodies, departmental union, associations, etc.).

Registered as an association under the law of 1901 on February 7, 2024, the orchestra also performs on request for concerts and festivals.

The values espoused by the OSP 59 are those of the Corps Départemental des Sapeurs-Pompiers, namely: altruism, solidarity, fraternity, a sense of duty, respect for institutions, commitment, civic-mindedness, secularism?

The OSP 59 is made up of 38 musicians. 70% of its members are from the Departmental Fire Brigade: professional firefighters, volunteer firefighters, administrative, technical and specialist personnel. 30% of the workforce comes from civil society. All instrumental desks are represented in the Orchestra.

German :

Das Orchestre des Sapeurs-Pompiers du Nord (OSP 59) mit Sitz in der 18 rue de Pas in Lille hat als vorrangiges Ziel die Förderung der musikalischen Praxis und die Teilnahme an verschiedenen Veranstaltungen und Zeremonien, die im Auftrag des SDIS 59, der zivilen Sicherheit und der Behörden organisiert werden.

Das Ziel des OSP 59 ist es auch, an verschiedenen lokalen Veranstaltungen und öffentlichen und/oder patriotischen Zeremonien teilzunehmen, bei denen seine Mitwirkung von öffentlichen Personen oder Vereinigungen im Zusammenhang mit dem Feuerwehrberuf gefordert wird (Präfekturen, verfasste Körperschaften, Departementsverband, Freundeskreise usw.).

Das Orchester wurde am 7. Februar 2024 als Verein nach dem Gesetz von 1901 eingetragen und tritt auf Anfrage auch bei Konzerten und Festivals auf.

Die Werte, die das OSP 59 vertritt, sind die des Feuerwehrkorps des Departements: Altruismus, Solidarität, Brüderlichkeit, Pflichtbewusstsein, Respekt vor den Institutionen, Engagement, Bürgersinn, Laizismus, ?

Das SPO 59 besteht aus 38 Musikerinnen und Musikern. 70% der Mitglieder sind Angehörige des Feuerwehrkorps des Departements: Berufsfeuerwehrleute, Freiwillige Feuerwehrleute, Verwaltungspersonal, technische und spezialisierte Mitarbeiter. 30 % der Mitglieder kommen aus der Zivilgesellschaft. Somit sind alle Instrumentengruppen im Orchester vertreten.

Italiano :

L’Orchestre des Sapeurs-Pompiers du Nord (OSP 59), la cui sede si trova al 18 di rue de Pas a Lille, ha come vocazione principale la promozione della pratica musicale e la partecipazione a varie manifestazioni e cerimonie organizzate per conto dell’SDIS 59, della sicurezza civile e delle autorità.

L’OSP 59 si propone inoltre di partecipare a varie manifestazioni locali e cerimonie pubbliche e/o patriottiche per le quali viene richiesta la sua assistenza da parte di enti pubblici o associazioni legate alla professione di vigile del fuoco (prefetture, enti costituiti, sindacati dipartimentali, associazioni, ecc.)

Registrata come associazione ai sensi della legge del 1901 il 7 febbraio 2024, l’orchestra si esibisce anche in concerti e festival su richiesta.

I valori dell’OSP 59 sono quelli del Corpo dei Vigili del Fuoco: altruismo, solidarietà, fratellanza, senso del dovere, rispetto delle istituzioni, impegno, senso civico, laicità, ecc

L’OSP 59 è composto da 38 musicisti. Il 70% dei suoi membri proviene dai Vigili del Fuoco del Dipartimento: vigili del fuoco professionisti, vigili del fuoco volontari, personale tecnico e amministrativo specializzato. il 30% dell’organico proviene dalla società civile. Nell’Orchestra sono rappresentate tutte le sezioni strumentali.

Espanol :

La Orchestre des Sapeurs-Pompiers du Nord (OSP 59), cuya sede social se encuentra en el número 18 de la rue de Pas de Lille, tiene como vocación principal la promoción de la práctica musical y la participación en diversos actos y ceremonias organizados por cuenta de la SDIS 59, la seguridad civil y las autoridades.

La OSP 59 también tiene como objetivo participar en diversos actos locales y ceremonias públicas y/o patrióticas para los que se solicite su asistencia por parte de organismos públicos o asociaciones relacionadas con la profesión de bombero (prefecturas, organismos constituidos, sindicato departamental, asociaciones, etc.).

Registrada como asociación en virtud de la ley de 1901 el 7 de febrero de 2024, la orquesta también actúa en conciertos y festivales a petición de los interesados.

Los valores que defiende la OSP 59 son los del Cuerpo de Bomberos Departamental: altruismo, solidaridad, fraternidad, sentido del deber, respeto de las instituciones, compromiso, civismo, laicismo, etc

La OSP 59 está compuesta por 38 músicos. El 70% de sus miembros procede del Cuerpo Departamental de Bomberos: bomberos profesionales, bomberos voluntarios, personal técnico y administrativo especializado. el 30% de la plantilla procede de la sociedad civil. Todas las secciones instrumentales están representadas en la Orquesta.

L’événement L’orchestre des sapeurs-pompiers du Nord Péronne a été mis à jour le 2025-09-01 par OT HAUTE SOMME PERONNE