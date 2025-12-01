L’orchestre d’Harmonie de Coutances invite Robinson Khoury Théâtre Municipal de Coutances Coutances

L’orchestre d’Harmonie de Coutances invite Robinson Khoury Théâtre Municipal de Coutances Coutances samedi 13 décembre 2025.

L’orchestre d’Harmonie de Coutances invite Robinson Khoury

Théâtre Municipal de Coutances 2 Rue Milon Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 20:30:00

fin : 2025-12-13 22:00:00

Date(s) :

2025-12-13

Une errance musicale vagabonde en terres méditerranéennes

L’Orchestre d’Harmonie de Coutances vous invite à un long et beau voyage !

Pour ce concert, cette formation de soixante musiciens a choisi un guide de renom en la personne de notre artiste en résidence, le tromboniste Robinson Khoury. Au gré de ses compositions, le musicien aux multi-facettes raconte avec une grande finesse et une délicate authenticité, la culture des peuples nomades et la résilience qui les caractérise.

Bel hymne à la paix et à la tolérance, cette culture de transmission orale, nous berce au son des couleurs modales.

Un moment de musique à partager. Âmes sensibles, ne pas s’abstenir !

À noter L’OHC présentera un deuxième programme au TMC le 6 juin 2026 à 20h30. .

Théâtre Municipal de Coutances 2 Rue Milon Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 76 78 68 jslp@jazzsouslespommiers.com

English : L’orchestre d’Harmonie de Coutances invite Robinson Khoury

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement L’orchestre d’Harmonie de Coutances invite Robinson Khoury Coutances a été mis à jour le 2025-09-06 par Coutances Tourisme