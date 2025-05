L’Orchestre d’Harmonie les Musicales du Val D’Allier – centre d’expression culturelle Blesle, 24 mai 2025 20:30, Blesle.

Début : 2025-05-24 20:30:00

L’Orchestre d’Harmonie les Musicales du Val D’Allier concert de printemps à 20h30 à la salle d’expression culturelle de Blesle

Blesle 43450 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 76 20 75 mairie.de.blesle@wanadoo.fr

English :

Orchestre d’Harmonie les Musicales du Val D’Allier: spring concert at 8:30pm at the Salle d’Expression Culturelle in Blesle

German :

Das Blasorchester Les Musicales du Val D’Allier: Frühlingskonzert um 20:30 Uhr im Kulturraum von Blesle

Italiano :

Orchestre d’Harmonie les Musicales du Val D’Allier: concerto di primavera alle 20.30 presso la Salle d’Expression Culturelle di Blesle

Espanol :

Orchestre d’Harmonie les Musicales du Val D’Allier: concierto de primavera a las 20.30 h en la Salle d’Expression Culturelle de Blesle

