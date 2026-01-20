Le Bal Blomet propose une nouvelle série de soirées exceptionnelles en accueillant le tout nouvel Orchestre du Bal Blomet, placé sous la direction de Sam Ghezzi et Joë Santoni. Il renoue ainsi avec la tradition des grands clubs de jazz historiques qui ont eu un orchestre à demeure – Cotton Club, Savoy Ballroom, Birdland, Village Vanguard….

L’Orchestre du Bal Blomet est composé d’un collectif des meilleurs instrumentistes français et internationaux de la scène parisienne. Il se produit dans la grande tradition des orchestres de jazz de la « Swing Era » et en costumes d’époque. Le programme diffère à chaque concert et repose sur les arrangements originaux d’œuvres de musiciens légendaires de l’ère pré-bop : Duke Ellington, Chick Webb, Jimmie Lunceford, King Oliver…

Une série de soirées uniques et festives, pour revivre les mythiques sessions orchestrales de l’histoire du jazz, dans l’ambiance survoltée de la « Swing Era » !

Le Bal Blomet fait revivre la magie des grands orchestres de jazz ! Son tout nouvel orchestre en résidence dirigé par Sam Ghezzi et Joë Santoni nous plonge dans l’énergie électrisante de la Swing Era

Le jeudi 19 mars 2026

de 20h00 à 22h00

payant Tarif réduit : 16 EUR

Tarif Normal : 24 EUR Public adultes.

LE BAL BLOMET 33 Rue Blomet 75015 Le Bal Blomet est une scène parisienne multiculturelle située près de Montparnasse dans le 15e arrondissement. Il propose des concerts de jazz et de musique classique, des spectacles musicaux et des événements culturels.



Un temps menacée de disparition, cette adresse mythique depuis 1924 – le Bal Blomet est le plus ancien club de jazz d’Europe en activité – a rouvert sous son nom d’origine après une réhabilitation audacieuse et respectueuse de son histoire. Son cadre chaleureux, fusion des speakeasies new-yorkais et du Montparnasse des années folles, entraîne le public et les artistes sur les pas des grandes figures qui l’ont fréquenté, recréant un lieu magique d’émotions, de partage et de fête.



Le nouveau Bal Blomet accueille 250 spectateurs en places assises. Le grand bar situé dans la salle de spectacle permet de profiter du concert en prenant un verre ou une assiette légère. Il est également possible de se restaurer avant ou après la représentation au Café du Bal.Paris

