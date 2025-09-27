L’Orchestre Kubiak Verton

L’Orchestre Kubiak Verton samedi 27 septembre 2025.

L’Orchestre Kubiak

Salle des sports Verton Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27

fin : 2025-09-27

Date(s) :

2025-09-27

Ouverture des portes à 19h

—————————————-

Buvette et petite restauration sur place

Reservation en ligne (HELLOASSO) ou en mairie de Verton de 14h à 17h

Tarifs 25€ pour les adultes

10 € pour les enfants.

————————————

Organisé par le Comité des fêtes, avec le soutien de la commune de Verton .

Salle des sports Verton 62180 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 84 24 40

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement L’Orchestre Kubiak Verton a été mis à jour le 2025-07-19 par Office de Tourisme de Rang-du-Fliers