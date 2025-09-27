L’Orchestre Kubiak Verton
L’Orchestre Kubiak Verton samedi 27 septembre 2025.
L’Orchestre Kubiak
Salle des sports Verton Pas-de-Calais
Ouverture des portes à 19h
Buvette et petite restauration sur place
Reservation en ligne (HELLOASSO) ou en mairie de Verton de 14h à 17h
Tarifs 25€ pour les adultes
10 € pour les enfants.
Organisé par le Comité des fêtes, avec le soutien de la commune de Verton .
Salle des sports Verton 62180 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 84 24 40
