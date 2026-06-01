L’Orchestre La Concorde Paris fait vibrer les pierres et les âmes Fère-en-Tardenois

Fère-en-Tardenois

L’Orchestre La Concorde Paris fait vibrer les pierres et les âmes

Route de Fismes Fère-en-Tardenois Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 18:30:00

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Un concert d’exception au cœur des ruines du Château de Fère-en-Tardenois

L’Orchestre La Concorde Paris fait vibrer les pierres et les âmes

Le vendredi 26 juin à 18h30, les majestueuses ruines du Château de Fère-en-Tardenois accueilleront

un événement musical rare un concert exceptionnel de l’Orchestre La Concorde Paris, réunissant

25 musiciens à cordes dans un cadre patrimonial spectaculaire.

À la tombée du jour, les archets dialogueront avec la pierre, le silence et la lumière, offrant au public

une expérience sensorielle hors du temps. Entre ciel ouvert et mémoire historique, ce concert promet

un moment suspendu, où la musique classique retrouve toute sa puissance émotionnelle et poétique.

Fondé et dirigé par la cheffe d’orchestre, pianiste et compositrice Aytèn Inan, l’Orchestre La Concorde

– Paris se distingue par une vision profondément humaniste de la musique réunir les sensibilités,

transcender les frontières et créer du lien par l’excellence artistique. L’ensemble rassemble des

musiciens professionnels animés par une même volonté de transmettre la beauté et l’émotion au plus

grand nombre.

À la direction de cette soirée Aytèn Inan, artiste au parcours international, formée notamment auprès de Simon Rattle, compositrice pour le cinéma et le théâtre, et figure engagée du rayonnement culturel français. Sa direction sensible et inspirée insuffle à chaque concert une intensité singulière.

Dans l’écrin romantique des ruines du château, les œuvres interprétées par cet ensemble à cordes

prendront une dimension presque cinématographique, invitant le public à vivre la musique autrement plus proche, plus intime, plus vivante.

Informations pratiques

Concert Orchestre La Concorde Paris

Date Vendredi 26 juin

Horaire 18h30

Lieu Ruines du Château de Fère-en-Tardenois

Formation 25 musiciens à cordes

Conseil au public prévoir une chaise pliante pour profiter pleinement du concert.

Concert gratuit sans réservations

Une soirée unique entre patrimoine, émotion et excellence musicale.

Pour en savoir plus sur l’Orchestre La Concorde Paris

https://www.olc-p.com/

Informations sur la cheffe d’orchestre Aytèn Inan

https://www.olc-p.com/cheffe

Un concert d’exception au cœur des ruines du Château de Fère-en-Tardenois

L’Orchestre La Concorde Paris fait vibrer les pierres et les âmes

Le vendredi 26 juin à 18h30, les majestueuses ruines du Château de Fère-en-Tardenois accueilleront

un événement musical rare un concert exceptionnel de l’Orchestre La Concorde Paris, réunissant

25 musiciens à cordes dans un cadre patrimonial spectaculaire.

À la tombée du jour, les archets dialogueront avec la pierre, le silence et la lumière, offrant au public

une expérience sensorielle hors du temps. Entre ciel ouvert et mémoire historique, ce concert promet

un moment suspendu, où la musique classique retrouve toute sa puissance émotionnelle et poétique.

Fondé et dirigé par la cheffe d’orchestre, pianiste et compositrice Aytèn Inan, l’Orchestre La Concorde

– Paris se distingue par une vision profondément humaniste de la musique réunir les sensibilités,

transcender les frontières et créer du lien par l’excellence artistique. L’ensemble rassemble des

musiciens professionnels animés par une même volonté de transmettre la beauté et l’émotion au plus

grand nombre.

À la direction de cette soirée Aytèn Inan, artiste au parcours international, formée notamment auprès de Simon Rattle, compositrice pour le cinéma et le théâtre, et figure engagée du rayonnement culturel français. Sa direction sensible et inspirée insuffle à chaque concert une intensité singulière.

Dans l’écrin romantique des ruines du château, les œuvres interprétées par cet ensemble à cordes

prendront une dimension presque cinématographique, invitant le public à vivre la musique autrement plus proche, plus intime, plus vivante.

Informations pratiques

Concert Orchestre La Concorde Paris

Date Vendredi 26 juin

Horaire 18h30

Lieu Ruines du Château de Fère-en-Tardenois

Formation 25 musiciens à cordes

Conseil au public prévoir une chaise pliante pour profiter pleinement du concert.

Concert gratuit sans réservations

Une soirée unique entre patrimoine, émotion et excellence musicale.

Pour en savoir plus sur l’Orchestre La Concorde Paris

https://www.olc-p.com/

Informations sur la cheffe d’orchestre Aytèn Inan

https://www.olc-p.com/cheffe .

Route de Fismes Fère-en-Tardenois 02130 Aisne Hauts-de-France communication@ville-ferentardenois.com

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English :

An exceptional concert in the ruins of the Château de Fère-en-Tardenois

The Orchestre La Concorde ? Paris makes stones and souls vibrate

On Friday June 26 at 6:30 pm, the majestic ruins of the Château de Fère-en-Tardenois will play host to a rare musical event

a rare musical event: an exceptional concert by the Orchestre La Concorde ? Paris, bringing together

25 string players in a spectacular heritage setting.

As night falls, the bows will engage in a dialogue with stone, silence and light, offering the audience a sensory experience beyond time

a timeless sensory experience. Between open sky and historical memory, this concert promises

a suspended moment, where classical music rediscovers all its emotional and poetic power.

Founded and directed by conductor, pianist and composer Aytèn Inan, the Orchestre La Concorde

? Paris is distinguished by a profoundly humanist vision of music: to unite sensibilities,

transcend borders and create bonds through artistic excellence. The ensemble brings together

musicians driven by the same desire to transmit beauty and emotion to as many people as possible

to as many people as possible.

At the helm for this evening is Aytèn Inan, an artist with an international career path, trained in particular with Simon Rattle, composer for film and theater, and a committed figure in French cultural outreach. Her sensitive and inspired direction infuses each concert with a singular intensity.

Set against the romantic backdrop of the château ruins, the works performed by this string ensemble

will take on an almost cinematic dimension, inviting the audience to experience music in a different way: closer, more intimate, more alive.

Practical information

Concert: Orchestre La Concorde ? Paris

Date: Friday June 26th

Schedule: 6:30 pm

Venue: Ruins of the Château de Fère-en-Tardenois

Band: 25 string players

Audience tip: bring a folding chair to fully enjoy the concert.

Free concert ? no reservations required

A unique evening of heritage, emotion and musical excellence.

To find out more about Orchestre La Concorde ? Paris:

https://www.olc-p.com/

Information on conductor Aytèn Inan

https://www.olc-p.com/cheffe

L’événement L’Orchestre La Concorde Paris fait vibrer les pierres et les âmes Fère-en-Tardenois a été mis à jour le 2026-06-04 par Maison du Tourisme Les Portes de la Champagne