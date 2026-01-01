L’orchestre Sud Charente et la joyeuse Chevancelaise Barbezieux-Saint-Hilaire
Logis de Plaisance Barbezieux-Saint-Hilaire Charente
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Début : 2026-01-24 18:00:00
2026-01-24
Cette année, ce sont les élèves du Barbezil’band et de l’Orphéon Méléhouatts qui joueront avec La Joyeuse Chevancelaise.
Logis de Plaisance Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 78 20 22
English : L’orchestre Sud Charente et la joyeuse Chevancelaise
This year, students from Barbezil’band and Orphéon Méléhouatts will perform with La Joyeuse Chevancelaise.
