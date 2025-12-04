L’Orchestre Vienn’Artistic à Loudun Espace Culturel René Monory Loudun
L'Orchestre Vienn'Artistic à Loudun Espace Culturel René Monory Loudun dimanche 11 janvier 2026.
Espace Culturel René Monory Boulevard du Maréchal Leclerc Loudun Vienne
L’orchestre symphonique départemental Vienn’Artistic se produira dans un spectacle inédit alliant musique et littérature.
De Tintin à l’indémodable arlequin, en passant par la fabuleuse épopée de Gulliver et le célèbre comte de Monte-Cristo, l’orchestre vous fera partager les aventures des intemporels modèles littéraires.
L’orchestre a pour vocation de diffuser la musique symphonique sur l’ensemble du territoire de la Vienne à travers des coopérations locales. .
