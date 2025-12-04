L’Orchestre Vienn’Artistic à Loudun Espace Culturel René Monory Loudun

L’Orchestre Vienn’Artistic à Loudun

Espace Culturel René Monory Boulevard du Maréchal Leclerc Loudun Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-11

fin : 2026-01-11

Date(s) :

2026-01-11

L’orchestre symphonique départemental Vienn’Artistic se produira dans un spectacle inédit alliant musique et littérature.

De Tintin à l’indémodable arlequin, en passant par la fabuleuse épopée de Gulliver et le célèbre comte de Monte-Cristo, l’orchestre vous fera partager les aventures des intemporels modèles littéraires.

L’orchestre a pour vocation de diffuser la musique symphonique sur l’ensemble du territoire de la Vienne à travers des coopérations locales. .

Espace Culturel René Monory Boulevard du Maréchal Leclerc Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 22 22 22

English : L’Orchestre Vienn’Artistic à Loudun

L’événement L’Orchestre Vienn’Artistic à Loudun Loudun a été mis à jour le 2025-12-02 par Office de Tourisme du Pays Loudunais