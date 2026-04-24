LORD BISHOP ROCKS THE IRON TROOPERS L’Empreinte Savigny Le Temple Cedex
LORD BISHOP ROCKS THE IRON TROOPERS L’Empreinte Savigny Le Temple Cedex vendredi 24 avril 2026.
LORD BISHOP ROCKS THE IRON TROOPERS Début : 2026-04-24 à 20:00. Tarif : – euros.
Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.
L’Empreinte 301, Avenue de l’Europe 77547 Savigny Le Temple Cedex 77
À voir aussi à Savigny Le Temple Cedex (77)
- NASHVILLE PUSSY L’Empreinte Savigny Le Temple Cedex 16 mai 2026
- GRAND PARIS SLUDGE – PASS 2 JOURS L’Empreinte Savigny Le Temple Cedex 23 mai 2026
- GRAND PARIS SLUDGE – PASS SAMEDI – GRAND PARIS SLUDGE – PASS 1 JOUR SAMEDI L’Empreinte Savigny Le Temple Cedex 23 mai 2026
- GRAND PARIS SLUDGE – PASS DIMANCHE – GRAND PARIS SLUDGE – PASS 1 JOUR DIMANCHE L’Empreinte Savigny Le Temple Cedex 24 mai 2026
- BANDIT BANDIT TREAKS L’Empreinte Savigny Le Temple Cedex 30 mai 2026