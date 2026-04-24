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LORD BISHOP ROCKS THE IRON TROOPERS L’Empreinte Savigny Le Temple Cedex

LORD BISHOP ROCKS THE IRON TROOPERS L’Empreinte Savigny Le Temple Cedex

LORD BISHOP ROCKS THE IRON TROOPERS L’Empreinte Savigny Le Temple Cedex vendredi 24 avril 2026.

Lieu : L'Empreinte

Adresse : 301, Avenue de l'Europe

Ville : 77547 Savigny Le Temple Cedex

Département : 77

Début : vendredi 24 avril 2026

Fin : vendredi 24 avril 2026

Heure de début : 20:00

LORD BISHOP ROCKS THE IRON TROOPERS Début : 2026-04-24 à 20:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

L’Empreinte 301, Avenue de l’Europe 77547 Savigny Le Temple Cedex 77

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