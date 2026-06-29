Perros-Guirec

LORD KOSSITY au Café Breton !

63 Rue Anatole le Braz Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

LA VOICI, LA VOILÀ !

La programmation estivale du Café Breton pour les grooooosses scènes extérieures de juillet et août 2026 !

On a mis le paquet cette année pour vous offrir le meilleur été possible et permettre à tous d’accéder à la culture et à la musique !

Le coup d’envoi de cette saison sera donné le samedi 4 juillet avec les célèbres Les Ramoneurs de Menhirs, qui viendront réveiller tous les horizons !

En plus de ces grandes dates, vous pourrez retrouver le Trad Festival tous les mardis pour sa deuxième édition, ainsi que des soirées DJ tous les samedis soir et d’autres petits concerts qui seront annoncés prochainement.

On espère que cette programmation de folie vous plaira et que vous serez au rendez-vous pour faire la fête avec nous tout l’été !

Le 31 juillet, concert de LORD KOSSITY et X Selecta en after. .

63 Rue Anatole le Braz Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 13 36 93

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English :

L’événement LORD KOSSITY au Café Breton ! Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme de Perros-Guirec