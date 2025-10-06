LORD OF THE LOST – LA RAYONNE Villeurbanne

LORD OF THE LOST – LA RAYONNE Villeurbanne vendredi 17 avril 2026.

LORD OF THE LOST Début : 2026-04-17 à 19:00. Tarif : – euros.

BASE CONCERTS PRÉSENTE : LORD OF THE LOSTLORD OF THE LOST – Un nom qui, après seize années d’histoire, s’impose désormais comme une référence incontournable des univers dark et heavy. Toujours en mouvement, le groupe refuse la stagnation et continue de révéler de nouvelles facettes, porté par la conviction que les frontières musicales n’existent que pour être dépassées.Mêlant metal, industriel, glam, rock et pop, LORD OF THE LOST se réinvente sans cesse, aussi bien sur le plan visuel que musical, et rencontre un succès grandissant, en Allemagne comme à l’international.Entre 2024 et 2025, le groupe célèbre son 15? anniversaire avec une tournée européenne à guichets fermés, tout en se produisant sur de nombreux festivals à travers le monde, ainsi qu’en tournée aux États-Unis, au Canada, en Chine et en Amérique latine. Parallèlement, LORD OF THE LOST prépare déjà sa trilogie d’albums OPVS NOIR, dont les trois volets paraîtront entre l’été 2025 et le printemps 2026.

LA RAYONNE 7 RUE HENRI LEGAY 69100 Villeurbanne 69