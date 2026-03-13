Lorde Théâtres romains de Lyon Le grand théâtre Lyon 5e Arrondissement
Lorde Théâtres romains de Lyon Le grand théâtre Lyon 5e Arrondissement mercredi 15 juillet 2026.
Lorde
Théâtres romains de Lyon Le grand théâtre 6 rue de l’Antiquaille Lyon 5e Arrondissement Rhône
Tarif : 69 – 69 – 69 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 21:30:00
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15
Dans le sillage d’un quatrième album percutant, la pop star néozélandaise Lorde débarque à Fourvière avec ses tubes sensibles et sophistiqués.
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Théâtres romains de Lyon Le grand théâtre 6 rue de l’Antiquaille Lyon 5e Arrondissement 69005 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 72 32 00 00 contact@nuitsdefourviere.fr
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English :
In the wake of a powerful fourth album, New Zealand pop star Lorde arrives at Fourvière with her sensitive and sophisticated hits.
L’événement Lorde Lyon 5e Arrondissement a été mis à jour le 2026-03-13 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme