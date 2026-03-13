Lorde Théâtres romains de Lyon Le grand théâtre Lyon 5e Arrondissement

Lorde

Théâtres romains de Lyon Le grand théâtre 6 rue de l’Antiquaille Lyon 5e Arrondissement Rhône

Tarif : 69 – 69 – 69 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 21:30:00

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

Dans le sillage d’un quatrième album percutant, la pop star néozélandaise Lorde débarque à Fourvière avec ses tubes sensibles et sophistiqués.

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Théâtres romains de Lyon Le grand théâtre 6 rue de l’Antiquaille Lyon 5e Arrondissement 69005 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 72 32 00 00 contact@nuitsdefourviere.fr

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English :

In the wake of a powerful fourth album, New Zealand pop star Lorde arrives at Fourvière with her sensitive and sophisticated hits.

L’événement Lorde Lyon 5e Arrondissement a été mis à jour le 2026-03-13 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme