L’ordonnance de 1944 instituant le droit de vote des femmes Archives départementales de la Seine-Saint-Denis Bobigny

L’ordonnance de 1944 instituant le droit de vote des femmes 20 et 21 septembre Archives départementales de la Seine-Saint-Denis Seine-Saint-Denis

À partir de 12 ans

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

L’ordonnance du 21 avril 1944 marque l’aboutissement d’une longue lutte pour les droits civiques des femmes en France. Découvrez leur combat à travers cette exposition réalisée par les Archives nationales, avec un focus sur l’histoire locale réalisé par les Archives départementales de la Seine-Saint-Denis.

Des documents originaux, spécialement sortis pour l’occasion, complètent cette exposition. Un livret de jeux est également à votre disposition.

Archives départementales de la Seine-Saint-Denis 54 avenue Salvador-Allende 93000 Bobigny Bobigny 93000 Seine-Saint-Denis Île-de-France

Exposition « L’ordonnance de 1944 instituant le droit de vote des femmes »

© A. Lakser/Archives départementales de la Seine-Saint-Denis