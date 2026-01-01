L’ordre et la morale Film de Mathieu Kassovitz Proposé par le Cinéma Casino et le Collectif Solidarité Kanaby Cinéma Le Casino Clamecy

L’ordre et la morale Film de Mathieu Kassovitz Proposé par le Cinéma Casino et le Collectif Solidarité Kanaby

Le Cinéma Casino et le Collectif Solidarité Kanaky présentent le film L’Ordre et la Morale de Mathieu Kassovitz France 2011 2h16 En présence de Yewa Waetheane (militant kanak et ex-prisonnier à Nevers) et Iabe Lapacas (acteur du film et dirigeant du MKF) Echange en salle à l’issue de la séance .

Cinéma Le Casino 41 Route de Pressures Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 22 79 68 cinema.clamecy@orange.fr

