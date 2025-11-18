L’orée de Sologne 19 chemin des grivelles Lailly-en-Val

L’orée de Sologne Jeudi 11 décembre, 12h00 19 chemin des grivelles Loiret

Productrice de champignons certifiés AB, disponibles frais, déshydratés, en poudre, tartinade,…

Production d’ail noir certifié AB, disponible en tête, gousse, crème,…

19 chemin des grivelles Lailly-en-Val 45740 Loiret Centre-Val de Loire

Événement des offres des artisans et producteurs pour les fêtes de fin d’année