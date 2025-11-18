L’orée de Sologne 19 chemin des grivelles Lailly-en-Val
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-12-11T12:00:00 – 2025-12-11T19:00:00
Fin : 2025-12-11T12:00:00 – 2025-12-11T19:00:00
Productrice de champignons certifiés AB, disponibles frais, déshydratés, en poudre, tartinade,…
Production d’ail noir certifié AB, disponible en tête, gousse, crème,…
Événement des offres des artisans et producteurs pour les fêtes de fin d’année