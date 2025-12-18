L’Oreille ne fait pas la sieste – Janvier – Février Médiathèque Marguerite Duras Paris
Programme de l’Oreille ne fait pas la sieste
Mardi 13 janvier à 14h30 : Ciné club
Autour d’un film en audio description sur le thème Villes et Campagnes
Jeudi 12 février à 14h30 : Les Chats
Les chats, en contes et en chansons
Des animations pour découvrir les ressources accessibles aux déficients visuels du pôle Lire autrement de la médiathèque Marguerite Duras
Du mardi 13 janvier 2026 au jeudi 12 février 2026 :
gratuit Public adultes. A partir de 15 ans.
Date(s) :
Médiathèque Marguerite Duras 115, rue de Bagnolet 75020 Paris
https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-duras-1752 +33155254910 mediatheque.marguerite-duras@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras/ https://fr-fr.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras/
