L’Oreille ne fait pas la sieste – janvier-février Médiathèque Marguerite Duras Paris

Programme de l’Oreille ne fait pas la sieste

Mardi 13 janvier à 14h30 : Ciné club « Villes et campagnes »

Jeudi 5 février à 14h30 : Les chats en contes et chansons

Des animations pour découvrir les ressources accessibles aux déficients visuels du pôle Lire autrement de la médiathèque Marguerite Duras

Du mardi 13 janvier 2026 au jeudi 05 février 2026 :

gratuit Public adultes. A partir de 15 ans.

Médiathèque Marguerite Duras 115, rue de Bagnolet 75020 Paris

Médiathèque Marguerite Duras 115, rue de Bagnolet 75020 Paris +33155254910 mediatheque.marguerite-duras@paris.fr