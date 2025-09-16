L’Oreille ne fait pas la sieste – Septembre Médiathèque Marguerite Duras Paris

L’Oreille ne fait pas la sieste – Septembre Médiathèque Marguerite Duras Paris mardi 16 septembre 2025.

Programme de l’Oreille ne fait pas la sieste

Mardi 16 septembre à 14h30 : Paris populaire

Explorez le Paris populaire grâce à des textes littéraires et poétiques : Hugo, Prévert, René Fallet.

Animation menée par le poète Jean-Luc Evens.

Des animations pour découvrir les ressources accessibles aux déficients visuels du pôle Lire autrement de la médiathèque Marguerite Duras

Le mardi 16 septembre 2025

de 14h30 à 16h00

gratuit Public adultes. A partir de 15 ans.

Médiathèque Marguerite Duras 115, rue de Bagnolet 75020 Paris

https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-duras-1752 +33155254910 mediatheque.marguerite-duras@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras/ https://fr-fr.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras/