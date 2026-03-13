Loreleï Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) PARIS

Salle Olivier Alain

Ensemble vocal de la Maîtrise de Paris

David Berdery, piano

Pierre-Louis de Laporte, direction

Concert de l’ensemble vocal de la Maîtrise de Paris

Le vendredi 10 avril 2026

de 19h00 à 20h00

gratuit

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

Public jeunes et adultes.

Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) 14 rue de Madrid 75008 PARIS

