Loreleï Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) PARIS vendredi 10 avril 2026.
Salle Olivier Alain
Ensemble vocal de la Maîtrise de Paris
David Berdery, piano
Pierre-Louis de Laporte, direction
Concert de l’ensemble vocal de la Maîtrise de Paris
Le vendredi 10 avril 2026
de 19h00 à 20h00
gratuit
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles
Public jeunes et adultes.
Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) 14 rue de Madrid 75008 PARIS
