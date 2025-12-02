Lorena Nogal « The Protagonist » Anthéa Antipolis Théâtre d’Antibes Antibes

Lorena Nogal « The Protagonist »

Anthéa Antipolis Théâtre d’Antibes 260 avenue Jules Grec Antibes Alpes-Maritimes

Début : Mardi 2025-12-02 20:00:00

fin : 2025-12-02

2025-12-02

Performance conçue spécialement pour l’édition 2025 du Festival, à l’issue du spectacle de la compagnie Eugénie Andrin

Anthéa Antipolis Théâtre d’Antibes 260 avenue Jules Grec Antibes 06600 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 98 62 77 billetterie@palaisdesfestivals.com

English : Lorena Nogal « The Protagonist »

Performances designed especially for the 2025 edition of the Festival.

German :

Speziell für die Ausgabe 2025 des Festivals konzipierte Performance im Anschluss an die Aufführung der Kompanie Eugénie Andrin

Italiano :

Una performance concepita appositamente per il Festival 2025, dopo lo spettacolo di Eugénie Andrin

Espanol :

Un espectáculo especialmente concebido para el Festival 2025, tras el espectáculo de Eugénie Andrin

