Lorena Nogal « The Protagonist »
Anthéa Antipolis Théâtre d’Antibes 260 avenue Jules Grec Antibes Alpes-Maritimes
Début : Mardi 2025-12-02 20:00:00
fin : 2025-12-02
2025-12-02
Performance conçue spécialement pour l’édition 2025 du Festival, à l’issue du spectacle de la compagnie Eugénie Andrin
Anthéa Antipolis Théâtre d’Antibes 260 avenue Jules Grec Antibes 06600 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 98 62 77 billetterie@palaisdesfestivals.com
English : Lorena Nogal « The Protagonist »
Performances designed especially for the 2025 edition of the Festival.
German :
Speziell für die Ausgabe 2025 des Festivals konzipierte Performance im Anschluss an die Aufführung der Kompanie Eugénie Andrin
Italiano :
Una performance concepita appositamente per il Festival 2025, dopo lo spettacolo di Eugénie Andrin
Espanol :
Un espectáculo especialmente concebido para el Festival 2025, tras el espectáculo de Eugénie Andrin
