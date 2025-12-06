Lorena Nogal « The Protagonist »

Scène 55 55, chemin de Faissole Mougins Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 17:00:00

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Performance conçue spécialement pour l’édition 2025 du Festival, suivie du spectacle la compagnie Leïla Ka

.

Scène 55 55, chemin de Faissole Mougins 06250 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 98 62 77 billetterie@palaisdesfestivals.com

English : Lorena Nogal « The Protagonist »

Performance specially designed for the 2025 Festival.

German :

Speziell für die Ausgabe 2025 des Festivals konzipierte Performance, gefolgt von der Aufführung der Kompanie Leïla Ka

Italiano :

Una performance appositamente pensata per il Festival 2025, seguita da uno spettacolo di Leïla Ka

Espanol :

Espectáculo especialmente diseñado para el Festival 2025, seguido de un espectáculo de Leïla Ka

L’événement Lorena Nogal « The Protagonist » Mougins a été mis à jour le 2025-09-17 par Côte d’Azur France Tourisme