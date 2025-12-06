Lorena Nogal « The Protagonist » Scène 55 Mougins
Lorena Nogal « The Protagonist » Scène 55 Mougins samedi 6 décembre 2025.
Lorena Nogal « The Protagonist »
Scène 55 55, chemin de Faissole Mougins Alpes-Maritimes
Début : 2025-12-06 17:00:00
fin : 2025-12-06
2025-12-06
Performance conçue spécialement pour l’édition 2025 du Festival, suivie du spectacle la compagnie Leïla Ka
Scène 55 55, chemin de Faissole Mougins 06250 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 98 62 77 billetterie@palaisdesfestivals.com
English : Lorena Nogal « The Protagonist »
Performance specially designed for the 2025 Festival.
German :
Speziell für die Ausgabe 2025 des Festivals konzipierte Performance, gefolgt von der Aufführung der Kompanie Leïla Ka
Italiano :
Una performance appositamente pensata per il Festival 2025, seguita da uno spettacolo di Leïla Ka
Espanol :
Espectáculo especialmente diseñado para el Festival 2025, seguido de un espectáculo de Leïla Ka
