LORENZACCIO | David Bobbée, Théâtre du Nord, Mons-en-Pévèle

LORENZACCIO | David Bobbée 19 mai – 5 juin Théâtre du Nord Nord

prix billet et lunettes gratuites sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-19T19:30:00+02:00 – 2026-05-19T22:00:00+02:00

Fin : 2026-06-05T19:30:00+02:00 – 2026-06-05T22:00:00+02:00

Avec Lorenzaccio, David Bobée adapte le chef-d’œuvre d’Alfred de Musset, en le reliant à sa première version écrite par George Sand, pour en révéler toute la puissance dramaturgique et sa résonnance contemporaine. Que peut l’action politique face à la tyrannie ? La pièce met en scène un peuple étouffé dans ses révoltes, des dirigeants paralysés, incapables d’agir pour le bien commun, et un individu confronté au dilemme moral de passer ou non à l’acte. Sur scène, un décor de colonnes brisées, prêtes à s’effondrer, évoque les ruines d’un régime à bout de souffle, trop fragile pour porter encore le poids des idéaux qu’il prétend défendre.

Dans la lignée de Peer Gynt et Dom Juan, cette création s’inscrit dans une volonté de proposer un grand spectacle populaire, accessible et exigeant, qui fait dialoguer les grandes œuvres du répertoire avec les codes esthétiques d’aujourd’hui, le tout porté par une troupe d’acteur·ices virtuoses et engagé·es.

Représentations en audiodescription et avec surtitres adaptés du 30 mai au 5 juin. Précédées d’une visite tactile jeudi 4 juin.

Théâtre du Nord 4, place du Général de Gaulle 59026 Lille Mons-en-Pévèle 59246 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.theatredunord.fr/agenda/lorenzaccio-2526 »}]

Surtitres LSF, surtitres en français adapté et audiodescription LORENZACCIO David Bobbée

© Frédéric Iovino