Lorenzo De Finti 4tet, La Grande Scène du Chesnay, Le Chesnay-Rocquencourt

Lorenzo De Finti 4tet Mardi 17 février, 20h30 La Grande Scène du Chesnay Yvelines

10

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-17T20:30:00+01:00 – 2026-02-17T22:30:00+01:00

Fin : 2026-02-17T20:30:00+01:00 – 2026-02-17T22:30:00+01:00

Grâce à sa technique exceptionnelle et à son expression artistique, Lorenzo a été immédiatement reconnu par les médias et a commencé à jouer dans les clubs de Jazz et les salles de concert les plus importantes. Originaire de Milan, il sillonne l’Europe, Etats Unis Afrique du Nord …, collaborant avec des musiciens estimés tels que G. Goldstein, Alex Acuna, Eric Marienthal, Frank Gambale, et bien d’autres, il se présente ce soir en 4tet.

Line Up

Lorenzo De Finti : piano

Stefano Dall’Ora : double bass

Marco Castiglioni : Drums

Alberto Mandarini : trumpet

La Grande Scène du Chesnay 37 Rue Caruel de Saint-Martin, 78150 Le Chesnay-Rocquencourt Le Chesnay-Rocquencourt 78150 Le Chesnay Yvelines Île-de-France

Lorenzo De Finti 4tet