Lorenzo Sanchez Auditorium de la Halle au blé La Porte du Der

Lorenzo Sanchez Jeudi 27 novembre, 20h00 Auditorium de la Halle au blé Haute-Marne

sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-27T20:00:00 – 2025-11-27T21:30:00

Fin : 2025-11-27T20:00:00 – 2025-11-27T21:30:00

Cela fait plus de vingt ans que Lorenzo Sanchez irrigue la scène française de son blues chaleureux. Ses origines andalouses, ses rencontres artistiques, les influences musicales fortes de grands maîtres du blues, de J Hendrix en passant par Ry Cooder à Derek Trucks, modèlent en lui une forme musicale originale, afro-américaine.

Auditorium de la Halle au blé 10 place de l’Hôtel de ville – Montier-en-Der 52220 La Porte du Der La Porte du Der 52220 Montier-en-Der Haute-Marne Grand Est [{« type »: « email », « value »: « media-montierender@agglo-saintdizier.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0325076434 »}]

Répertoire Blues concert