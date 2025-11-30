Loréor et le Père Noël Marionnettes MLC salle multifonction Moëlan-sur-Mer

Loréor et le Père Noël Marionnettes

MLC salle multifonction 44 Rue Pont ar Laer Moëlan-sur-Mer Finistère

Début : 2025-11-30 11:00:00

fin : 2025-11-30 12:00:00

Un moment d’exception à partager en compagnie de Loréor et le Père Noël. La lumière a disparu, le Père- Noël ne peut plus préparer les cadeaux. Pour l’aider, Loréor et Laurette vont à la recherche de la lumière. Marionnettes et danse amplifient la féérie et c’est ensemble, main dans la main que tous avancent sur le chemin de la réussite.

Pour enfants de 8 mois à 108 ans accompagnés des parents ! Et pour tout cœur en émerveillement !

Sur réservation sms 06 86 79 08 12 .

+33 6 86 79 08 12

