Loréor et le Père Noël Marionnettes MLC salle multifonction Moëlan-sur-Mer

MLC salle multifonction 44 Rue Pont ar Laer Moëlan-sur-Mer Finistère
Début : 2025-11-30 11:00:00
fin : 2025-11-30 12:00:00
2025-11-30
Un moment d’exception à partager en compagnie de Loréor et le Père Noël. La lumière a disparu, le Père- Noël ne peut plus préparer les cadeaux. Pour l’aider, Loréor et Laurette vont à la recherche de la lumière. Marionnettes et danse amplifient la féérie et c’est ensemble, main dans la main que tous avancent sur le chemin de la réussite.
Pour enfants de 8 mois à 108 ans accompagnés des parents ! Et pour tout cœur en émerveillement !
Sur réservation sms 06 86 79 08 12 .
MLC salle multifonction 44 Rue Pont ar Laer Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 6 86 79 08 12
