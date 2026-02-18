L’orgue bien entouré Cosswiller
L’orgue bien entouré
1 Place de l’église Cosswiller Bas-Rhin
Début : Dimanche 2026-03-01 17:00:00
2026-03-01
Dimanche 1er mars 2026 à 17h
L’orgue bien entouré
Ensemble Dulcis Melodia
Ambre Palusci et Lucie Rydzek, violon baroque
Céline Jacob, flûte à bec et alto baroque
Céline Bernhard, violoncelle baroque
Jean-Daniel Haro, violone
Jean-François Haberer, orgue
A l’image d’autres instruments, l’orgue est parfois amené à prendre une fonction solistique au sein d’un ensemble instrumental. Si, pour des raisons principalement techniques, de telles œuvres sont très rarement jouées en concert, la configuration de l’église de Balbronn se prête merveilleusement à cet exercice. En ouverture de cette saison-anniversaire, il paraissait comme une évidence d’offrir au Roi des instruments de pouvoir s’exprimer au milieu d’amis musiciens !
Au programme figurent les concertos HWV 289 et 296a de G.F. Haendel, la sonate BWV 1031 pour flûte et clavier obligé de J.S. Bach ainsi que le concerto op. 26 n°4 de M. Corrette. .
1 Place de l'église Cosswiller 67310 Bas-Rhin Grand Est
