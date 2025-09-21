L’Orgue de l’église Saint Louis Visite commentée JEP 2025 Place de la République Hyères

Place de la République Centre-ville Hyères Var

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

2025-09-21

Visite commentée dans le cadre des journées du Patrimoines.

Place de la République Centre-ville Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 00 82 41 billetterie.spectacles@mairie-hyeres.com

English :

Guided tour as part of Heritage Days.

German :

Kommentierte Besichtigung im Rahmen der Journées du Patrimoines.

Italiano :

Visita guidata nell’ambito delle Giornate del Patrimonio.

Espanol :

Visita guiada en el marco de las Jornadas del Patrimonio.

