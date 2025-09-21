L’ORGUE DE L’ÉGLISE SAINT-PAUL Eglise Saint-Paul – Rezé Rezé

L’ORGUE DE L’ÉGLISE SAINT-PAUL Eglise Saint-Paul – Rezé Rezé dimanche 21 septembre 2025.

L’ORGUE DE L’ÉGLISE SAINT-PAUL Dimanche 21 septembre, 15h00 Eglise Saint-Paul – Rezé Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Installé dans les années 1880, l’orgue de Saint-Paul a été entièrement reconstruit à la fin des années 1990. Particulièrement adapté à la musique baroque, il est constitué de 23 jeux et 1400 tuyaux !

L’organiste Jean-Michel Roger vous dévoilera ses secrets, ses mécanismes… et ses belles sonorités !

Eglise Saint-Paul – Rezé Place Roger Salengro 44400 Rezé Rezé 44400 Pont Rousseau Loire-Atlantique Pays de la Loire

Installé dans les années 1880, l’orgue de Saint-Paul a été entièrement reconstruit à la fin des années 1990. Particulièrement adapté à la musique baroque, il est constitué de 23 jeux et 1400 tuyaux !

© Ville de Rezé