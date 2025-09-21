L’orgue de Notre-Dame de l’Assomption Église Notre-Dame-de-l’Assomption ou de Saint-Michel Quimperlé

L’orgue de Notre-Dame de l’Assomption Dimanche 21 septembre, 16h30 Église Notre-Dame-de-l’Assomption ou de Saint-Michel Finistère

Entrée et visite libre

Début : 2025-09-21T16:30:00+ – 2025-09-21T17:30:00+

Fin : 2025-09-21T16:30:00+ – 2025-09-21T17:30:00+

Un orgue? Comment cela fonctionne? Ouverture du buffet de l’orgue, les mystères de la mécanique dévoilés et la découverte du son particulier de cet instrument… Histoire de la reconstruction de l’instrument en 2020 avec des techniques traditionnelles de la facture d’orgue. Une proposition des Amis de l’Orgue.

Église Notre-Dame-de-l'Assomption ou de Saint-Michel 9 Pl. Saint-Michel, 29300 Quimperlé, France Quimperlé 29300 Paris 6e Arrondissement Finistère Bretagne Église commencée au XIIIe siècle, dont le choeur, les porches latéraux ainsi que la tour datent du XVe siècle. La nef conserve sa disposition primitive. Le porche méridional est tapissé à l'intérieur de niches ornées. Le porche nord est divisé par deux arcades jumelles appuyées sur un pilier qui soutient un bénitier et que couronne un dais. Le tympan de la grande arcade est sculpté d'écussons et le gâble orné de crossettes. Les porches sud et nord sont surmontés d'une chambre accessible par un escalier latéral.

Ville de Quimperlé