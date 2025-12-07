L’orgue de Rouillé fête ses 30 ans Temple de Rouillé Rouillé Samedi 13 décembre, 14h00 Entrée gratuite, libre participation

Orgue, voix et trombone au temple de Rouillé

Pour célébrer dignement le 30ème anniversaire du bel orgue du temple, construit par Jean-Pascal Villard et inauguré en décembre 1995, grand week-end musical spécial, audacieux et inédit !

Le samedi, à 14 heures, 30 bougies s’allumeront au fur et à mesure des 30 pièces proposées par les élèves des classes d’orgue de Surgères et de Celles-sur-Belle, par Michel Milhères et par Mathilde Milhères (soprano). Quelques hommages familiaux seront rendus à l’occasion de ce premier concert au programme varié (œuvres de Bach, Fischer, Louis et François Couperin, Schumann, Jean-Albert Villard, Jean Milhères, Henri Carol, Mendelssohn, Haendel…), qui sera suivi d’un goûter offert aux participants et au public.

A 17 heures, concert Trombone et orgue avec le jeune Léon Bentham au trombone (14 ans) en duo avec Michel Milhères. Déjà bien connu du public rullicois malgré son jeune âge, ce jeune et brillant virtuose interprètera la Romance de Carl Maria von Weber, le Morceau de concert d’Alexandre Guilmant et l’Andante et Allegro de Joseph Edouard Barat ; le programme sera complété par des pièces d’orgue… et quelques surprises !

Temple de Rouillé 14 rue de la Libération 86480 Rouillé Rouillé 86480 Vienne