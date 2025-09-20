L’orgue de Vouvant Vouvant église Vouvant

Entrée libre – libre participation aux frais

Deux concerts pour mettre en valeur le nouvel orgue de Vouvant construit en 2020 par Yves Fossaert et donnés le samedi par le duo d’organistes Julien Lucquiaud et Jorris Sauquet et le dimanche par la flûtiste Gaëlle Haudebourg et l’organiste Judicaëlle Bureau. Le grand orgue étant au sol dans la nef, le public est véritablement en communication avec les interprêtes. Le détail des programmes des 2 concerts sur le site : orgueetmusiqueavouvant.com

Vouvant église place de l’église 85120 Vouvant Vouvant 85120 Vendée Pays de la Loire http://orgueetmusiqueavouvant.com

