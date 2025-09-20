L’Orgue et ses mystères Eglise Notre Dame du Sacré Coeur Dunkerque

Visite commentée et projection

Début : 2025-09-20T15:30:00 – 2025-09-20T16:30:00

Fin : 2025-09-21T15:30:00 – 2025-09-21T16:30:00

Venez découvrir le fonctionnement d’un orgue à tuyaux

Présentation de l’Orgue Beuchet Debierre de Malo

Comparaison avec d’autres instruments existants

L’évolution des instruments au cours du temps, origine de l’Orgue et facture d’orgue.

Eglise Notre Dame du Sacré Coeur place Turenne 59 240 Dunkerque Dunkerque 59240 Malo-les-Bains Nord

