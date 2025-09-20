L’Orgue et ses mystères Eglise Notre Dame du Sacré Coeur Dunkerque
L’Orgue et ses mystères 20 et 21 septembre Eglise Notre Dame du Sacré Coeur Nord
Visite commentée et projection
Début : 2025-09-20T15:30:00 – 2025-09-20T16:30:00
Fin : 2025-09-21T15:30:00 – 2025-09-21T16:30:00
Venez découvrir le fonctionnement d’un orgue à tuyaux
Présentation de l’Orgue Beuchet Debierre de Malo
Comparaison avec d’autres instruments existants
L’évolution des instruments au cours du temps, origine de l’Orgue et facture d’orgue.
Eglise Notre Dame du Sacré Coeur place Turenne 59 240 Dunkerque Dunkerque 59240 Malo-les-Bains Nord
