LORIE – La Merise Trappes

LORIE Début : 2025-10-01 à 20:30. Tarif : – euros.

LA MERISE PRÉSENTE : LORIE- PARTY 2K25Star des années 2000, disques d’or et de platine, Lorie est la chanteuse pop adulée d’une génération. Tour à tour patineuse de haut niveau, chanteuse, comédienne, autrice et réalisatrice, elle n’a jamais quitté la lumière des projecteurs, passant d’une discipline à l’autre et elle est aussi une femme engagée.Fin 2024, elle annonce une nouvelle tournée : Lorie Party, dont la première date se passera à La Merise pour une soirée haute en couleur et en fête ! Préparez-vous pour un moment de joie, de complicité et d’émotions inoubliables.

La Merise PLACE DES MERISIERS 78190 Trappes 78