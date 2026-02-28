Lorie – Party 2026 Zénith Nantes Métropole Saint-Herblain
Lorie – Party 2026 Zénith Nantes Métropole Saint-Herblain samedi 2 mai 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-05-02 20:00 –
Gratuit : non 45 € à 65 € 45 € à 65 € Billetteries : zenith-nantesmetropole.com/shows/LORIE-21196 Tout public
Concert Lorie vous invite à une soirée haute en couleur et en fête ! Une expérience atypique, un mélange de concert, show, club et party, avec tous ses plus grands tubes que vous attendez avec impatience.Préparez-vous pour un moment de joie, de complicité et d’émotions inoubliables !
Zénith Nantes Métropole Centre Saint-Herblain 44800
https://www.zenith-nantesmetropole.com https://www.zenith-nantesmetropole.com/shows/LORIE-21196
